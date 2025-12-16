Hyvinvointi

Joitakin jalkavaivoja voi hoitaa kotikonstein, toisia taas ei – Jalkaterapeutti kertoo, miten valitset oikean kokoiset kengät

Jalkojen hyvinvoinnin kannalta ykkönen on ennaltaehkäisy. Hyvät kengät ja säännöllinen liikunta voivat pelastaa monelta harmilta.

Jalkaterapeutti Anna-Mari Pahkala toimii sekä Kalajoella että Kokkolassa. Kuva: Timo Varila

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Jaloilla on valtava merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Ne kantavat meitä läpi elämän, oli matka sitten pitkä tai lyhyt, tyyni tai myrskyisä. Ne ovat ihmisen anatomian ainoat osat, joiden tehtävä on kantaa koko ihmisen paino, ja jotka koskettavat maata.

Siksi jalkojen terveys on tärkeämpää kuin moni tul