Paikallisuutiset
Joka kolmas gluteeniton pizza sisälsi liikaa gluteenia Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyssä
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto testasi gluteenittomia pizzoja ja ohjeisti ravintoloita parempiin käytäntöihin.
Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyssä tehty valvontaprojekti paljasti, että monen ravintolan “gluteeniton” pizza ei olekaan turvallinen keliaakikoille. Ympäristöterveydenhuollon keväällä 2025 toteuttamassa hankkeessa testattiin 26 ravintolaa, joista noin kolmasosa ei täyttänyt gluteenittomuuden viralli