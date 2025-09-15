Paikallisuutiset
”Jokin ei ole kohdallaan” – uusi valtuutettu hämmästeli lainapäätöksiä Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa
Pietarsaaren talous pysyy miinuksella, vaikka valtuusto paikkasi kolmen miljoonan loven.
Pietarsaaren vuoden 2025 talousarvio näyttää 6,2 miljoonan euron alijäämää. Verotuloennuste on heikentynyt kolme miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi. Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina oikaista talousarviota.
Kolmen miljoonan lovi saatiin paikattua osittain tilahallinnon lisätuloilla, kasvanei