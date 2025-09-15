Paikallisuutiset

”Jokin ei ole kohdallaan” – uusi valtuutettu hämmästeli lainapäätöksiä Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa

Pietarsaaren talous pysyy miinuksella, vaikka valtuusto paikkasi kolmen miljoonan loven.

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto kokoontui Raatihuoneella käsittelemään mm. taloutta ja Itälän asemakaavaa. Kuva: Markku Jokela

Pietarsaaren vuoden 2025 talousarvio näyttää 6,2 miljoonan euron alijäämää. Verotuloennuste on heikentynyt kolme miljoonaa euroa budjetoitua pienemmäksi. Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina oikaista talousarviota.

