Joni Mäki uskoo rohkeuden voimaan – Olympialaisten sprinttirata sallii monenlaiset taktiikat

Neljä vuotta sitten Joni Mäki ankkuroi Suomen olympiahopealle pariviestissä. Maalissa vastassa oli parivaljakon täydentänyt Iivo Niskanen. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Milano-Cortinan olympiasprintin erävaiheessa ei sovi ujostella, vaikka Val di Fiemmen rata sallii monenlaiset taktiikat.

Pasi Rein, STT
Kaksinkertainen arvokisamitalisti Joni Mäki kaipaa hiihtoonsa rohkeutta. Jotain sellaista, jota hän väläytti viime vierailuillaan Val di Fiemmen olympiamaisemissa tammikuun alussa.

Mäki rynnisti Tour de Skin toisessa sprintissä karskisti alkueränsä voittoon. Välierän hän hiihti ujommin ja karsiutui n

