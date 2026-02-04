Urheilu
Joni Mäki uskoo rohkeuden voimaan – Olympialaisten sprinttirata sallii monenlaiset taktiikat
Milano-Cortinan olympiasprintin erävaiheessa ei sovi ujostella, vaikka Val di Fiemmen rata sallii monenlaiset taktiikat.
Kaksinkertainen arvokisamitalisti Joni Mäki kaipaa hiihtoonsa rohkeutta. Jotain sellaista, jota hän väläytti viime vierailuillaan Val di Fiemmen olympiamaisemissa tammikuun alussa.
Mäki rynnisti Tour de Skin toisessa sprintissä karskisti alkueränsä voittoon. Välierän hän hiihti ujommin ja karsiutui n