Kotimaa

Jos sähköauton kallis akku kolahtaa kiveen, kaikki ei ole vielä menetetty – Näin kannattaa toimia

Useimmissa sähköautoissa herkkää ja kallista akkua suojaa vaihdettava pohjalevy. Jos se vaurioituu, kolhut on tarkistettava huollossa. Kokosimme toimintaohjeet epäiltyjen akkuvaurioiden varalle.

K-Auton akkupäivä kiinnosti toimittajia, sillä akkuvaurioiden kustannuksista liikkuu hurjia tietoja ja huhuja. Harva vaurio johtaa koko akun vaihtamiseen. Kuva: null

Kari Pitkänen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Onko akku altis vaurioille?

Sähköauton akku on aina suunniteltu ja toteutettu niin, että se on mahdollisimman hyvässä turvassa auton alustassa akselien välissä. Kennostojen ja ohjauselektroniikan suojana on vesitiivis metallinen kotelorakenne. Alimpana on usein vaihdettava (alumiininen) pohjalevy/-pa