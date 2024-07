Paikallisuutiset

”Joskus on vain parempi lähteä kuin rikkoa itseään” – Johtajiksi haetaan liian usein superihmisiä, jotka väsyvät paineiden keskellä

Johtajankin on syytä katsoa peiliin... Riitta Huhtalalla on menossa viides vuosi Botnia Työterveys ry:n toimitusjohtajana. Kuva: Jukka Lehojärvi

Havainto on toimittajan ja niin on havainnon kärjistyskin. Kun nykypäivän johtajien hakuilmoituksia katsoo, mieleen nousee ajatus, että ilmeisesti täydellisyyttä sittenkin on olemassa ja sellaista kannattaa jahdata. Oli sitten kyse yksityisten yritysten tai julkisyhteisöjen ylimmän tason pomoista.

