Paikallisuutiset

Junaliikenne keskeytyi henkilöonnettomuuden vuoksi

Seinäjoen ja Kokkolan välinen junaliikenne on keskeytynyt toistaiseksi. Arkistokuva. Kuva: Markku Jokela

Pia Räihälä Keskipohjanmaa

VR tiedottaa verkkosivuillaan, että liikenne on keskeytynyt toistaiseksi Seinäjoki–Kokkola-välillä henkilöonnettomuuden vuoksi. Pelastustoimet on aloitettu, ja tilanne on viranomaisten tiedossa.

Raideliikenneonnettomuus on tapahtunut Kauhavan kohdalla kello 19.39. Helsingistä Ouluun kulkeva IC51 on j