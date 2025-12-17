Ihmiset
Heidi Karnaattu kävelee lumessa villasukkasillaan ilman kenkiä: ”Mieli tyhjentyy arkipäivän huolista”
Luonnossa liikkumisen lajina villasukkakävely on vielä melko uusi. Sen tarkoituksena on rauhoittua ja keskittyä tuntemaan maa jalkojen alla.
Pyhätunturin huipulla laskettelurinteiden juuressa saa pitää karvalakista kaksin käsin kiinni. Kun vihdoin päihittää navakan tuulen, tekisi mieli painaa koko lakki leukaan asti, niin kova on pohjoisen pakkasen puraisu poskilla.
Heidi Karnaattu ei ole vallitsevista keliolosuhteista moksiskaan. Hän vet