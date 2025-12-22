Kulttuuri
Jouluhitin tekijä on poissa – Chris Rea kuoli 74-vuotiaana
Käheä-ääninen britti jätti jälkeensä pitkän ja kansainvälisesti menestyneen uran.
Brittiläinen laulaja-lauluntekijä ja kitaristi Chris Rea on kuollut 74 vuoden ikäisenä. Perheen edustaja vahvisti suru-uutisen brittimedialle maanantaina kertoen Rean menehtyneen rauhallisesti sairaalassa lyhyen sairauden uuvuttamana.
Käheän karheasta äänestään ja virtuoosimaisesta slide-kitaransoitostaan tunnettu Rea oli yksi aikuisrockin tunnistettavimmista äänistä. Hänen pitkä ja menestynyt uransa alkoi vuonna 1978 esikoisalbumilla Whatever Happened to Benny Santini?. Kansainvälisen suosionsa huipulla Rea oli erityisesti 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, jolloin hän julkaisi ikonisimmat teoksensa.
Rean tuotanto oli poikkeuksellisen laaja: hän julkaisi urallaan yhteensä 25 sooloalbumia, joita on myyty maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa kappaletta. Hänen tunnetuimpiin klassikoihinsa kuuluvat läpimurtokappale Fool (If You Think It’s Over), kantaaottava järkäle The Road to Hell sekä jokavuotiseksi suosikiksi muodostunut jouluklassikko Driving Home for Christmas.
Vaikka Rea kärsi 2000-luvulla useista vakavista terveysongelmista, muun muassa haimasyövästä ja aivoinfarktista, hän jatkoi musiikin tekemistä ja esiintymistä intohimolla lähes elämänsä loppuun saakka. Rean perintö elää vahvana erityisesti bluesin ja pehmeän rockin ystävien keskuudessa.
Chris Rea
Chris Rea syntyi 4. maaliskuuta 1951 Middlesbrought’ssa.
Perheeseen kuuluvat vaimo sekä kaksi tytärtä.
Tunnetuimpia kappaleita ovat maailmanlaajuiset hitit Driving Home for Christmas, The Road to Hell ja Fool (If You Think It’s Over).
Menehtyi 74-vuotiaana maanantaina 22. joulukuuta 2025