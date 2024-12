Kokkola-lehti

Joulukalenteri-ikkunat avautuvat Kokkolan vanhassa kaupungissa - Tutustu kaupunginosan pitkään jouluperinteeseen

Neristanin joulukalenterin luukut avautuvat yksi kerrallaan. Kuva: Minna Mustonen

Vanhankaupungin kotien ikkunoita saa taas kurkkia ihan luvan kanssa. Neristanin perinteikkäät joulukalenterin luukut avautuvat, ovat tietysti avautuneet jo 1.12 lähtien.

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Vanhankaupungin asukkaat tietävät, että joulukalenteri on odotettu perinne. Osa bongareista kiertää kaikki luukut kerralla jouluaattona illan suussa tai joulupäivänä, osa koettaa löytää jouluikkunat aina niiden julkaisemistahdissa.

Haastattelua varten Keron perheen komealle lasikuistille, vihmovaa vesisadetta karkuun, on kokoontunut iloisen hälisevä joukko Neristanin asukkaita. Väki on koristeluineen valmiina, tai ainakin hyvin suunnitelmin varautuneina tulevaan 24 päivän koitokseen.

– Ystävätär vinkkasi, niin ilmoittauduimme mukaan. Olemme uusia Vanhankaupungin asukkaita, joten ensimmäistä kertaa meillä avautuu joulukalenterin luukku, kertovat Sari ja Jens Friis.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Friisin perheen joulukalenteriluukku on numero yksi.

– Me olemme osallistuneet jo useita kertoja, aina se on yhtä mukavaa. Meidän ikkunassamme, eli joulukalenteriluukun numero 2 on jotakin mukavaa lapsen kanssa askarreltua, kertoo Vanessa Soini.

Taiteellinen pariskunta Esa Lindholm ja Marianne Brandt ovat oman joulukalenteri-ikkunansa paljastaneet tänään 4.12. haastatteluhetkellä ei ihan suunnitelmat vielä olleet varmoja, mielessä oli se, että jotakin mukavaa ja jouluista on tulossa.

– Ovatko tontut Adalmina ja Alfonso tulossa kurkistelemaan? kyseli iloinen naapurusto. varmaa vastausta ei kysymykseen saatu, kehoitus oli tulla kurkistamaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vanhankaupungin asukkaat ovat tottuneet siihen, että omat kodit komeilevat milloin missäkin valokuvissa. Neristanin väki ei moisesta ole moksiskaan, pelkästään iloisia, että kauniita koteja osataan arvostaa.

– Katsoa saa koske ei, summaavat postikorttimaisen alueen asukkaat.

Rivien välistä on ymmärrettävissä, että silloin tällöin remuavat ohikulkijat ovat tonttuuksillaan käyneet ikkunoita koputtelemaan.

Pikkutonttu Rasmus Kero odottelee jo kovin joulun aikaa. Kuva: Minna mustonen

Vanhankaupungin joulukalenteri-ikkunat avautuvat yksi kerrallaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ihan samoilla paikoilla ei jouluikkunat joka vuosi ole. Osa ikkunoista avautuu uusiin taloihin, osalla on ainakin päivän numerot vaihtuneet.

Tänä vuonna Lucian päivän ikkuna avautuu Svenska daghemmetin ikkunassa.

Heidi NyblomKuorikosken kotosalla joulukalenterin luukkua saadaan vielä odotella. vasta neljä päivää ennen joulua paljastuu teos.

– Meidän joulukalenteri-ikkunamme suunnittelu on kahdeksanvuotiaan kuopuksen käsissä, kertoo NyblomKuorikoski.

Leena Kero kertoo poikansa Rasmus keron kanssa, että heidän ikkunassa suositaan kierrätystä.

– Teemme toisinnon eräästä menneen joulun kalenteri-ikkunasta, vihjaa Leena Kero tulevaa numero kymppinä paljustuvasta ikkunasta.

Eskaria käyvä Rasmus-poika kero tunnustaa käsillä olevan jännittävän ja ihanan ajanjaksoon.

Itse Neristan eli Kokkolan vanhakaupunki on kuin hypähtäisi suoraan joulupostikorttiin. Tottakai fiilis eli tunnelma on sidoksissa keliin. Silti ihanassa miljöössä, kellertävien katulamppujen tunnelmallisessa loisteessa niskaan tippuva vesisadekin muuttuu jotenkin niin romanttiseksi ja vähintään jouluisaksi.

Vanhankaupungin kalenteriluukut pysyvät avoinna uuteen vuoteen saakka. Joulukalenterin luukkujen sijainnin näkee Neristanin ilmoitustaululta Itäisen Kirkkokadun ja Pakkahuoneenkadun risteyksestä sekä Facebookista Ilmoitustaulu Neristan -sivulta.

Neristanissa järjestetään 15.12 sunnuntaina kello 17 itäisenkirkkokadun ja pakkahuoneenkadun risteyksessä Vanhankaupungin joulutervehdys.

Tapahtumassa Neristanin lapset lukevat joulutervehdykseen ja kadun kulmaan asetetaan joulukuusi, joka koristellaan yhteistuumin.

– Kannustamme lapsia askartelemaan oman joulukoristeen jonka voi tuoda kuuseen, joka saa sitten myös jäädä ilahduttamaan ohikulkijoita. Saa toki tuoda myös valmiin koristeen, jos niin haluaa, kannustaa neristanin väki.

Luvassa on myös musiikkia, glögiä ja pipareita, sekä tietysti joulupukki tulee käymään.