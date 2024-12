Kulttuuri

Joulumerkeissä räiskyvät revontulet – Tämän vuoden merkkien tekijä on Toholammilta

Liisa Ängeslevä Keskipohjanmaa

Toholammilta kotoisin oleva Hanna-Maria Mainelakeus on monipuolinen taiteilija. Maalausten lisäksi hän on suunnitellut kankaita, postimerkkejä ja postikortteja. Kuva: Marco Segura

Tämän vuoden joulupostimerkeissä räiskyvät revontulet porojen ja joulukuusen taustalla. Joulutervehdyksen ikimerkki Joulun ihme ilmestyi marraskuussa 20 merkin arkissa ja kotimaan ikimerkki Joulupolku 10 merkin arkissa.

Merkkien polku lähtee Toholammilta, sillä niiden suunnittelija, espoolainen taideyrittäjä Hanna-Maria Mainelakeus on omaa sukua Parviainen ja käynyt koulunsa ylioppilaaksi asti Toholammilla.

Joulutervehdyksen ikimerkillä, jonka symbolina on lumihiutale, on postimerkki, jolla voi postittaa joulutervehdykset 12.12. mennessä edullisemmalla hinnalla kotimaassa. Kotimaan ikimerkki on postimerkki jolla voit postittaa kirjeen ja kortin kotimaassa. Ikimerkki on nimensä mukaisesti aina voimassa.

Tämän vuoden joulumerkit ovat toholampilaisyntyisen Hanna-Maria Mainelakeuden käsialaa. Kuva: Marco Segura

Joulumerkit ovat jatkoa viime vuoden kevään ystävänpäivämerkeille, joissa nähtiin viisi eläinpienokaista. Ne olivat niin suosittuja, että Postilta otettiin yhteyttä ja pyydettiin tekemään vuoden suosituimmat merkit eli joulumerkit.

– Haaste oli aikamoinen, sillä teen myös suuria seinämaalauksia ja haluan että maalausjälki näyy myös postimerkissä, Hanna Maria Mainelakeus kertoo.

Mainelakeus on tehnyt merkit ensin perinteisesti käsin piirtämällä ja viimeistellyt ne digitaalisesti maalaamalla.

Hän arvioi, että pyyntö joulumerkeistä tuli siksi, että ystävänpäivämerkit myivät hyvin. Joulumerkkien suunnittelu alkoi jo kuluvan vuoden alussa, mutta suunnitelmien vauvaeläimet muuttuivat aika loppumetreillä kuvaamaan perisuomalaista joulua.

– Kyllähän suomalainen joulu on talvista maisemaa, poroja ja revontulia, Hanna-Maria Mainelakeus miettii.

Hän jatkaa mielellään merkkien suunnittelua, jos pyyntöjä tulee. Hän tekee myös yhteistyötä Suomen Korttipisteen kanssa. Kortteja ja lahjakasseja on jo valmistunut ja myös vihkoja ja lahjapapereita on tulossa.

Nuoren naisen tie jatkui Toholammilta Kankaanpäähän ammattikorkeakouluun opiskelemaan taidetta. Taide oli ammattina hänelle ainoa valinta. Kotona äiti maalasi öljyväreillä ja myös musiikki oli perheessä vahvasti läsnä. Hanna-Marian soittimet olivat piano ja huilu.

– Sain opettajilta kehuja, että minulla on taitoja ja olin varmaan 17-vuotias kun heräsin kokeilemaan, että onko niitä.

Hanna-Marian työt ovat fotorealistisia ja hän hämmästyi itsekin kuinka hyvin onnistui taiteen tekemisessä.

Hanna-Maria Mainelakeus haluaa maalata enemmän. Suunnitelmissa on myös oma taidenäyttely. Kuva: Marco Segura

Näyttelyissä hänen töitään ei ole hirveän usein nähty. Työt ovat enimmäkseen tilaustöitä. Debyyttinäyttelynsä hän piti vuoden 2010 tienoilla Toholammilla ja parin vuoden kuluttua oli näyttely Ylivieskassa Kankaanpään opiskelukavereiden kanssa.

Viime vuodet ovat kuluneet enemmän yrittäjänä ja taiteen tekeminen on jäänyt vähemmälle. Nyt hän haluaa järjestää taiteen tekemiselle enemmän aikaa ja ensi vuodelle on suunnitelmissa myös näyttely.

Elettiin vuotta 2019, kun markkinoille tulivat ensimmäiset Hanna Maria Mainelakeuden suunnittelemat kankaat. Oman vaatebrändin alla hän on tehnyt toistaiseksi lastenvaatteita, mutta tulossa on kuoseja myös aikuisille.

Tähän asti Hanna-Maria Taidelakeus on suunnitellut kuoseja lasten vaatteisiin, mutta nyt on tulossa myös mallistoa aikuisille. Kuva: Marco Segura

Aivan aluksi vaatteet valmistettiin Ilmajoella ja sitten hetken aikaa Virossa. Nyt kaikki vaatteet valmistetaan omassa ompelimossa Espoossa eurooppalaisista kankaista.

– Niitä myydään verkkokaupassa ja jälleenmyyjiä on ympäri Suomen. Pohjanmaan alueella saa Seinäjoelta meidän tuotteita ja pohjoisesta. Rovaniemellä on enemmän lahjatavaraa kuten penaaleja ja lahjakasseja, Hanna-Maria Mainelakeus kertoo.