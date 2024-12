Kotimaa

Joulun paluuliikenteessä ei jonoja, kertoo Fintraffic – osa palaa joulunvietosta vasta viikonloppuna

Valtatie 6 on poikki Kiteellä joensuulaismiehen hengen vaatineen onnettomuuden vuoksi.

STT Heli Laakkonen Keskipohjanmaa

Joulun paluuliikenne ei ole jonoutunut. Kuva: Heikki Saukkomaa

Joulun paluuliikenteen vilkkain päivä osuu Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan tänä vuonna tapaninpäivälle eli tälle päivälle.

Liikennemäärät ovat kasvaneet puolen päivän jälkeen, mutta liikenteessä ei ole kuitenkaan havaittu jonoja tai keskinopeuksien laskua, kerrottiin Fintrafficilta STT:lle kolmen maissa iltapäivällä.

Tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että paluuliikenne jatkuu myöhäiseen iltaan saakka.

Vilkkaimmat tieosuudet ovat Fintrafficin mukaan valtatie 4:llä Lahden pohjoispuolella sekä valtatie 5:llä Mikkelin eteläpuolella.

Fintrafficin mukaan paluuliikenne jakautuu useammalle päivälle, joten myös viikonloppuna kannattaa varautua vilkkaaseen liikenteeseen. Toinen merkittävä paluupäivä on lauantai, mikä näkyy etenkin Pohjois-Suomen liikennemäärissä.

Tieliikennekeskus muistuttaa pitämään turvavälit ja välttämään jonoissa ohituksia. Keskuksen mukaan Oulusta etelään päin tiet ovat sulia. Keski- ja Pohjois-Lapin alueilla kuitenkin tulee lunta, mikä voi heikentää ajokeliä.

Jalankulkija, varo liukkautta

Sää on tapaninpäivänä lauha, kertoo STT:lle Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle. Lämpötilat ovat plussan puolella Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Kävellen liikkuvien kannattaa olla varuillaan. Ilmatieteen laitos varoittaa jalankulkijoita liukkaudesta maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Maan etelä- ja keskiosissa on pilvistä ja voi sataa Saarikallen mukaan tihkua. Sää kuitenkin selkenee yöhön mennessä.

– Vaikka edelleen on suhteellisen lauhaa, mittareihin voi alkaa yöllä tulla miinuslukemia jopa etelässä, Saarikalle sanoo.

Huominen päivä on hieman viileämpi kuin tapaninpäivä. Lämpötila keikkuu Saarikallen mukaan nollan molemmin puolin.

Mies kuoli rekkakolarissa

Tapaninpäivän tienoilla on tapahtunut muutamia liikenneonnettomuuksia. Joensuulainen mies kuoli joulupäivän iltana törmättyään henkilöautolla säiliörekkaan Pohjois-Karjalassa Kiteellä, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Poliisin mukaan miehen auto ajautui päin rekan keulaa Kiteen Tolosenmäessä valtatie 6:lla noin puoli yhdentoista aikaan illalla. Mies kuoli törmäyksessä.

Auto romuttui poliisin mukaan pahoin. Rekka suistui tieltä ja kaatui kyljelleen. Rekan kuljettaja loukkaantui lievästi.

Fintrafficin mukaan valtatie 6 on poikki. Tarkempi onnettomuuspaikka on Lepikon ja Kiteen välillä. Onnettomuuspaikan ohi on käytössä kiertotie Kiteen keskustan kautta.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan ennen rekan nostamista sen lasti tyhjennetään. Rekka kuljetti natriumkloraattia.

Lisäksi valtatiellä 4:llä Äänekoskella sattui tapaninpäivän aamuna liikenneonnettomuus, jossa rekka suistui keskikaiteen läpi osittain vastaantulevien kaistoille. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan rekan kyydissä olleet kaksi ihmistä eivät loukkaantuneet.

Pelastuslaitoksen mukaan etelään menevä liikenne ohjataan onnettomuuspaikalla Vanhalle Vaasantielle. Myös pohjoiseen menevä liikenne ruuhkautuu, kun toinen pohjoiseen menevä kaista on suljettu.