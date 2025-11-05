Paikallisuutiset

Juomavesi keitettävä edelleen Monäsin alueella

Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Uudessakaarlepyyssä sijaitsevan Monäsin alueella juomavesi täytyy keittää edelleen, tiedottaa Kallan Ympäristöterveys.

Monäs Norra Vattenandelslag toimittaa talousvettä osalle Monäsia. Sen toimittamasta vedestä otetussa näytteessä havaittiin koliformisia bakteereja lokakuun lopussa.

Uusi näyte otettiin maanantaina 3. marraskuuta. Seurantanäytteissä havaittiin edelleen koliformisia bakteereja.

Kaikki juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi tulee siis edelleen keittää viiden minuutin ajan. Kehotus on voimassa toistaiseksi.

Uudet näytteet otetaan ensi viikon alussa, kun vesiyhtiö on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet vesilaitoksessa.

