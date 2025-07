Kotimaa

Kaikki eivät pysähdy tieltä suistuneen auton kohdalla, vaikka tieliikennelaki edellyttää avustamista

Tajuttomaksi menneen kuljettajan hengitysteiden avaaminen voi pelastaa hengen.

Varoituskolmio kertoo muille tielläliikkujille onnettomuudesta. Tieliikennelaki velvoittaa pysähtymään ja auttamaan. Kuva: Elsa Paakkinen

Janita Virtanen, STT Keskipohjanmaa

Tieltä suistuminen on Suomessa yleisin vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan johtava auto-onnettomuustilanne. Näissä tilanteissa tapahtuu herkimmin myös sivullisten virhearvioita: ei pysähdytä tai soiteta apua, sillä ajatellaan, että joku muu on jo pysähtynyt, apua on jo tulossa tai tilanne on jo ohi.

– Joskus sitten voi käydä niin, että autosta löytyy vahingoittunut tai jopa menehtynyt ihminen, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio.

– Kun viranomainen on käynyt paikalla, siitä on yleensä merkkinä poliisin laittama poliisinauha, joka näkyy jo kauas ja kertoo muille tielläliikkujille, että asia on hoidossa ja ajoneuvo odottaa enää vain poisvientiä.

Toinen melko yleinen vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemiin johtava auto-onnettomuustilanne on vastaantulevaa autoa päin ajaminen. Näissä tilanteissa osallisia on enemmän ja sivulliset silminnäkijät osaavat Kallion mukaan hoitaa tilanteet paremmin.

Kallio muistuttaa, että Suomen tieliikennelaki edellyttää tienkäyttäjää jäämään liikenneonnettomuuspaikalle sekä kykynsä mukaan avustamaan loukkaantuneita. Matkaa saa jatkaa ainoastaan silloin, jos tilanne on ilmiselvästi jo hoidossa.

Pelastusopiston koulutuspäällikkö Pekka Lindholm arvioi, että suomalaisten tietoisuus siitä, miten onnettomuustilanteissa tulisi toimia, on kasvanut – ja kasvaa edelleen. Pelastustoimen lisäksi esimerkiksi Hätäkeskuslaitos on valistanut kansalaisia asiasta.

Lindholm muistuttaa, että onnettomuuspaikalla tulee aina ottaa huomioon myös oma ja muiden turvallisuus. Jos saapuu paikalle autolla, tulisi tehdä itsensä ja tilanne näkyväksi käyttämällä ajoneuvon hätävilkkuja ja laittamalla varoituskolmio riittävän etäisyyden päähän onnettomuudesta.

Nopealla avun antamisella voi olla erittäin suuri merkitys.

– Jos kuljettaja on mennyt tajuttomaksi ja vaikkapa nojaa rattiin, hengitysteiden avaaminen voi olla hengen pelastava hätäensiaputoimenpide. Myös virran sammuttaminen ajoneuvosta ja siten syttymisvaaran estäminen on tärkeä teko. Jos ajoneuvo on jo tulessa ja sisällä oleva henkilö on turvallista tai mahdollista siirtää äkkiä ulos, tälläkin teolla on kiire.

Poliisinauha kertoo, että viranomaiset ovat jo käyneet paikalla. Tieltä suistuneen auton kohdalla pysähtyminen voi pelastaa ihmishengen. Kuva: Silja-Riikka Seppälä

Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen on yleistynyt, minkä seurauksena muun muassa Pelastustoimi on tehnyt erilaisia "pysähdy auttamaan, älä kuvaamaan" -kampanjoita, kertoo Lindholm.

– Varsinkin autosta kuvaamalla altistaa itsensä ja muut lisäonnettomuuksille, kun keskittyminen varsinaiseen tehtävään – eli ajoneuvon turvalliseen kuljettamiseen – herpaantuu. Onnettomuuspaikoilla on usein myös poikkeavia liikennejärjestelyjä – voi olla ajokaistaa suljettuna tai liikenne osittain pysähdyksissä – mikä myöskin lisää uusien onnettomuuksien riskiä.

Lindholm nostaa esille myös inhimillisen näkökulman: onko tilanne sellainen, jossa haluaisi itseään tai läheisiään kuvattavan?

Poliisihallituksen Kallio muistuttaa, että onnettomuudesta otettujen kuvien tai videoiden netissä jakaminen tai muu levittäminen saattaa täyttää yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen -rikoksen tunnusmerkit ja voi johtaa jopa tuomioon.