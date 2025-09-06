Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Kaisa Honkaharjun kolumni: Käsitys ruoan alkulähteestä katoaa — Rehellinen somekuva maitotilasta koettiin brändiriskiksi

Jos emme uskalla näyttää, mistä ruokamme tulee, mitä se kertoo meistä kuluttajina ja yhteiskuntana?

Kaisa Honkaharju
Keskipohjanmaa

Teen sosiaalisessa mediassa maatalousaiheista sisältöä nimimerkillä @honkkaisa. Minua voisi jopa sanoa jonkinlaiseksi ”maatalousvaikuttajaksi”. Tililläni kerron elämästäni maatilan emäntänä, arjesta sellaisena kuin sen koen. Seuraajamääräni alkavat olemaan sen verran suuret, että yritykset tilaavat

