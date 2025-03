Paikallisuutiset

Kaksintaistelujaksoja on takana jo kolme – Mitä kuuluu Voice of Finlandin pohjalaisosallistujille?

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Arttu Kauppinen teki vaikutuksen koko tuomaristoon. Kuva: Saku Tiainen

Tämänhetkinen The Voice of Finland -kausi on edennyt kaksintaisteluvaiheeseen, jossa laulajat kilpailevat pareittain toisiaan vastaan. Ääni ratkaisee -vaiheesta kaksintaisteluihin asti pääsi kaksi kilpailijaa, jotka ovat kotoisin Keskipohjanmaan vaikutusalueelta.

Kokkolalainen Arttu Kauppinen selvitt