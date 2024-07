Paikallisuutiset

Kalajoen kaupunki on saamassa perinnön – Sen käyttötarkoitus on jo tiedossa

Kuva: Karoliina Marttala

Valtiokonttori on lähettänyt Kalajoen kaupungille ilmoituksen, jonka mukaan kalajokinen henkilö on menehtynyt ilman perillistä, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren mukaisesti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Valtiokonttori.

Omaisuus voidaan luovutta