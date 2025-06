Paikallisuutiset

Kalajoki juhlii 500-vuotista taivaltaan – Tällaisia tapahtumia on luvassa

Juhlavuoden yhtenä tavoitteena on iskostaa nuorten ihmisten mieleen ymmärrys siitä, kuinka vanha Kalajoki on ja kuinka vanha on sen historia.

Kalajoen Marina on Hiekkasärkkien matkailukeskukseen rakentuva merellinen veneily- ja virkistyskeskus, jonka on tarkoitus tukea alueen matkailullista tunnettuutta, kasvua ja kansainvälistymistä. Rantamaisemaa kävivät ihastelemassa Kalajoki 500 -juhlatoimikunnan kokouksen jälkeen Raili Myllylä ja Kullervo Niemelä. Kuva: Terttu-Liisa Kotka

Terttu-Liisa Kotka Keskipohjanmaa

Kalajoki juhlii 500-vuotista historiaansa poikkeuksellisen laajasti ja monimuotoisesti. Tapahtumia järjestetään pitkin vuotta kaupungin, seurakunnan, yritysten ja yhdistysten toimesta. Päävastuussa juhlavuoden suunnittelusta on viime syksynä perustettu toimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Raili