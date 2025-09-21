Kokkola-lehti

Kålan saha on yksi Kokkolan vanhimmista yrityksistä – Höyrysaha ja sen nykyinen yrittäjä ovat esiintyneet jopa elokuvassa

Vuonna 1911 perustettu, nykyisin Kuivaksentien varrella sijaitseva Kåla Ångsåg – Kålan Höyrysaha on yksi Kokkolan vanhimmista yrityksistä.

Klas-Erik Kåla ja kehäsaha, joka ei enää kymmeneen vuoteen ole ollut käytössä. Kehäsahoja on kaksi, molemmat 1960-luvulta. Kuva: Roy Frilund
Klas-Erik Kåla on kolmannen sukupolven yrittäjänä. Tokikin Kåla on jo pitkään ollut eläkeiässä, mutta työt sahalla kiinnostavat edelleen.

– Jatkan niin kauan kuin tämä tuntuu mukavalta. On kiva mennä töihin. Tästä on tullut elämäntapa, Kåla toteaa.

Kålan sahan alue, jossa sijaitsevat muun muassa höylä

