Kokkola-lehti
Kålan saha on yksi Kokkolan vanhimmista yrityksistä – Höyrysaha ja sen nykyinen yrittäjä ovat esiintyneet jopa elokuvassa
Vuonna 1911 perustettu, nykyisin Kuivaksentien varrella sijaitseva Kåla Ångsåg – Kålan Höyrysaha on yksi Kokkolan vanhimmista yrityksistä.
Klas-Erik Kåla on kolmannen sukupolven yrittäjänä. Tokikin Kåla on jo pitkään ollut eläkeiässä, mutta työt sahalla kiinnostavat edelleen.
– Jatkan niin kauan kuin tämä tuntuu mukavalta. On kiva mennä töihin. Tästä on tullut elämäntapa, Kåla toteaa.
Kålan sahan alue, jossa sijaitsevat muun muassa höylä