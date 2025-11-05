Kulttuuri

Kålkkåbra-oopperafestivaali tarjoaa laatua paatuneille ja makupaloja aloittelijoille

Festivaalin ohjelmassa on muun muassa baritonigaala, taistelevat mezzot, Raamatun kuvaelmia ja lasten oopperaa.

Minna-Leena Lahti ja Malviina Haukkala odottavat innolla muun muassa baritonigaalaa ja oppilaitosten esityksiä. Kuva: Timo Varila
Keskipohjanmaa

Kaksi vuotta sitten ensimmäisen kerran järjestetty Kålkkåbra-oopperafestivaali valtaa Kokkolan jälleen 14.–16.11.2025. Festivaaliohjelmassa on muun muassa baritonigaala, Kaarlelan ja Lohtajan kirkoissa esitettävät Raamatun kuvaelmat Charles Gounoud’lta ja César Franckilta sekä lapsille suunnatut Las

