Urheilu

Kanada karkasi Naisleijonilta nopeammin kuin Moog Konttinen ehti keittää kolmen minuutin munan

Suomen jääkiekkonaiset haastoivat rohkeasti Kanadan, mutta lopputulos ei tarjonnut uutta pohjoisamerikkalaisia vastaan.

Petteri Ikonen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue venyi torstaina hetkittäin Milano-Cortinan olympialaisten toistaiseksi parhaaseen peliesitykseensä ja haastoi rohkeasti lajin mahtimaa Kanadan. Naisleijonat hävisi maalein 0–5, mutta joukkueen käyrä osoittaa silti varovasti ylöspäin ennen lauantaina Sveitsiä vastaan pelattavaa puolivälierää.

Ronja Savolainen (oik.) ja Sarah Fillier ottivat mittaa toisistaan alkulohkon päätöspelissä. Kuva: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Kanadan ja Suomen piti kohdata jo viikkoa aiemmin kisaurakan avausottelussa, mutta Naisleijoniin iskenyt norovirus johti ottelun siirtoon. Tuon jälkeen Suomi hävisi alkusarjassa Yhdysvalloille 0–5 ja Tshekille 0–2, mutta 3–1-voitto Sveitsistä palautti Naisleijonat tutulle raiteelle.

Tuttua oli myös tulos kaukalossa torstaina, vaikka Naisleijonat pani Kanadan ahtaalle etenkin Sanni Vanhasen johtaman kolmosketjun ja Jenniina Nylundin nelosketjun voimin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Naisleijonat ei ole voittanut Kanadaa koskaan olympialaisissa ja MM-tasollakin vain kahdesti. Yhdysvaltoja vastaan saldo on vielä surkeampi, vaikka vuonna 2019 MM-kotikisoissa Suomi kaatoi Kanadan välierässä ja piinasi loppuottelussa Yhdysvaltoja voittolaukauskilpailuun asti.

Tuon jälkeen hyvät hetket pohjoisamerikkalaisia vastaan ovat jääneet yksittäisten erien mittaisiksi, kun Suomi on hävinnyt Kanadalle ja Yhdysvalloille arvokilpailuissa yhteensä 16 kertaa vuosina 2021–26. Maaliero otteluista on murhaava 15–85.

Maalibiisi lupaili lisää täysosumia

Kanada voitti alkusarjassa Sveitsin 4–0 ja Tshekin 5–1, mutta 0–5-tappio Yhdysvalloille alleviivasi sitä, kuka on tällä hetkellä naiskiekon suurin ja lähtee perjantaina alkaviin pudotuspeleihin suosikkina.

Kanada iski tutun tylysti, kun se sai paikan Suomea vastaan. Puolustaja Sanni Rantala hukkasi avauserässä kiekon hyökkäyssiniviivalla, ja Kanadan Jennifer Gardiner rokotti Naisleijonien erän lähes ainoan virheen jälkeen 1–0-lukemat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kanadan maalibiisinä toimiva Bachman-Turner Overdriven kappale You ain't seen nothing yet lupaili, ettei mitään oltu vielä nähty.

Daryl Watts ja Kristin O'Neill tekivät maalit toisessa erässä nopeammin kuin manserokkari Moog Konttinen ehti keittää Moogetmoogs-yhtyeensä kanssa Bachman-Turner Overdriven kappaleesta Kolmen minuutin muna -versionsa. Emily Clark tukevoitti Kanadan karkumatkaa kahdella täysosumalla kolmannessa erässä.

Kanada kohtaa puolivälierässä Saksan, Yhdysvallat Italian ja Tshekki Ruotsin.