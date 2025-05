Kotimaa

Kärsämäellä poliiseja aseella uhannut mies arvioitiin erittäin vaaralliseksi, tuomittiin yhdistelmärangaistukseen

Autosta herätetty mies painoi laukaisinta, mutta ase ei lauennut.

Poliiseja Kärmäellä vuosi sitten aseella uhannut mies tuomittiin murhayrityksestä kuuden ja puolen vuoden vankeuteen.

STT Maria Rosvall Keskipohjanmaa

Oulun käräjäoikeus on katsonut erityisen vaaralliseksi miehen, jota syytettiin kahdesta poliisiin kohdistuneesta murhan yrityksestä.

Syytteissä oli kyse tapahtumista Kärsämäellä Pohjois-Pohjanmaalla viime vuoden toukokuussa. Poliisipartio sai tehtävän hotellin luokse, missä mies ja nainen nukkuivat pysäköidyssä autossa.

Kun kaksikko näki poliisit, he lukitsivat auton ovet eivätkä suostuneet tulemaan ulos. Poliisit päättivät käyttää autoon pippurikaasua kattoikkunan kautta, jotta kaksikko saataisiin ulos eivätkä nämä yrittäisi lähteä liikkeelle autolla.

Kaasun käytön jälkeen nainen astui ulos autosta ja toinen poliiseista lähti viemään häntä kohti poliisiautoa. Silloin mies otti esille aseen ja osoitti sillä poliiseja.

Miehen ase ei lauennut tilanteessa kertaakaan, mikä syyttäjän mukaan johtui aseen toimintahäiriöstä. Oikeus päätyi siihen, että mies oli painanut laukaisinta vain kerran ja hylkäsi toisen kahdesta murhanyrityssyytteestä.

Tilanne hotellin luona päättyi, kun toinen poliiseista ampui miestä jalkaan ja ase putosi miehen kädestä.

Pitkä rikosrekisteri

Syyttäjä vaati miehelle yhdistelmärangaistusta, jossa kokonaan istuttavaa vankeustuomiota seuraa valvonta-aika. Sitä varten syytetystä pitää tehdä vaarallisuusarvio, joka tehdään mielentilatutkimuksen yhteydessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL katsoi lausunnossaan, että miestä on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Lausunnon mukaan miehen kynnys väkivaltaiseen käyttäytymiseen on madaltunut ja hän on välinpitämätön sosiaalisista normeista ja säännöistä sekä piittaamaton tekojensa seurauksista. Miehellä on pitkä rikosrekisteri nuorelta iältä alkaen.

Oikeus tuomitsi Jouko Tapio Broströmin, 51, kuuden ja puolen vuoden vankeuteen sekä sitä seuraavaan vuoden valvonta-aikaan. Broströmin kanssa autossa ollut kolmikymppinen nainen sai huumausaineen käyttörikoksesta sakkorangaistuksen.