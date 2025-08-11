Kotimaa

Katri Helena antaa pitkän uransa viimeisen haastattelun: "Miksi olisin enää Katri Helena?"

Iskelmälegenda Katri Helena kertoo, että aikoo viimeisen konserttinsa jälkeen syödä mansikkakakkua ja ryhtyä enemmän Katri Kalaojaksi.

Katri Helena aikoo jättää aktiivisen julkisuuden. Kuva: Emmi Korhonen

Heidi Puomisto Keskipohjanmaa

Iskelmälegenda Katri Helena laskee haastattelun aluksi uransa tarkan pituuden: tässä kuussa yhteensä 62 vuotta ja neljä kuukautta.

Vuonna 1963 alkanut ura huipentuu 16. elokuuta Olympiastadionilla pidettävään konserttiin, jonka nimi on Viimeinen ilta. Seuraavana päivänä laulaja täyttää 80 vuotta.

