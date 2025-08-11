Kotimaa
Katri Helena antaa pitkän uransa viimeisen haastattelun: "Miksi olisin enää Katri Helena?"
Iskelmälegenda Katri Helena kertoo, että aikoo viimeisen konserttinsa jälkeen syödä mansikkakakkua ja ryhtyä enemmän Katri Kalaojaksi.
Iskelmälegenda Katri Helena laskee haastattelun aluksi uransa tarkan pituuden: tässä kuussa yhteensä 62 vuotta ja neljä kuukautta.
Vuonna 1963 alkanut ura huipentuu 16. elokuuta Olympiastadionilla pidettävään konserttiin, jonka nimi on Viimeinen ilta. Seuraavana päivänä laulaja täyttää 80 vuotta.
Se o