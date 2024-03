Paikallisuutiset

Kaupunkilehti Selänteen julkaiseminen on loppunut – Keskipohjanmaa jatkaa uutisointia Haapajärveltä

Viimeinen Selänne-lehti ilmestyi keskiviikkona 28.2.

Selänne-lehti loppuu helmikuun 2024 loppuun mennessä. Kuva: Arja Kangas

Hilla Groupin julkaisema kaupunkilehti Selänne on lakannut ilmestymästä helmikuun 28. päivä jälkeen. Helmikuun lopussa Selänne-lehden näköislehtiarkisto löytyy Keskipohjanmaan verkkosivuilta.

Jatkossa Haapajärven yrittäjiä palvelee Hilla Groupin toinen ilmaisjakelulehti Kalajaska, joka jaetaan Selänteen tilalla keskiviikkoisin.

Selänne-lehden päätoimittaja Satu Kangas-Viljamäki kuvaa tunteitaan haikeiksi nyt, kun viimeinen lehti on ilmestynyt.

– Selänteen tekijöistä kautta koko konsernin on tullut vuosien varrella hyviä ystäviä ja työkavereita. Vaikka Selänne on nyt loppunut, olen kaikesta huolimatta tyytyväinen prosessiin, jolla lehti on saateltu muistojen hyllyyn. Aika on nyt tällainen, emmekä me voi sille mitään.

Kangas-Viljamäki jatkaa työtään aluksi Keskipohjanmaan toimituksessa, jonka jälkeen pitää pois kertyneitä lomia.

– Näillä näkymin palaan loppukesästä yrittäjäksi, sillä ideoitahan minulla on vaikka muille jakaa, hän sanoo.

Hilla Groupin maakuntalehti Keskipohjanmaa jatkaa uutisointia alueelta entiseen tapaan.

Keskipohjanmaan päätoimittaja Suvi Tanner sanoo, että kaupunkilehden lopettaminen on iso ja surullinen asia. Paikallinen journalismi on jo demokratian toteutumisen kannaltakin tärkeää. Liiketoimintana se ei tässä tapauksessa kuitenkaan ole ollut kannattavaa.

– Haapajärven ja sen ympäristön asiat ovat kiinnostaneet Keskipohjanmaankin lukijoita, joten jatkamme niiden perkaamista kuten ennenkin. Keskipohjanmaan toimittaja Antti Savela työskentelee jatkossakin Haapajärvellä. Pystymme siis vastakin tarjoamaan Keparin lukijoille ensikäden tietoa ja taustoja paikallisista ilmiöistä, tapahtumista ja ihmisistä. Se on koko Keskipohjanmaan pohjoisen vaikutusalueen lukijoille iso etu, hän lisää.

Kalajaskan ja Kalajokilaakson päätoimittaja Jenni Kankaanpää on iloinen siitä, että Keskipohjanmaa puolustaa edelleen uutiserämaiden syntymiseltä, vaikka 14 vuotta palvellut Selänne on loppunut.

– Paikallisia medioita lukemalla ja niissä ilmoittamalla jokainen voi tukea paikallisia yrityksiä. Jatkossa alueen yrityksiä ja ilmoittajia palvelee Kalajaska, joka ilmestyy jo nyt Ylivieskassa, Sievissä, Oulaisissa ja Alavieskassa.

Pääsyy Selänne-lehden lopettamiseen on taloudellinen, Selänne on ollut tappiollinen jo jonkin aikaa. Asiaa tutkittiin vuoden 2023 lopulla perusteellisesti muutosneuvotteluissa, mutta realistisia vaihtoehtoja lehden jatkamiselle ei löytynyt. Muutosneuvottelujen tuloksena irtisanottiin yksi henkilö.

– Pari viimeisintä vuotta ovat olleet kaupunkilehdille tylyjä. Kustannukset ovat karanneet painon ja jakelun osalta käsistä, samalla kun paperilehden ilmoitusmyynti on valtakunnallisestikin tipahtanut rajusti, kertoo Hilla Groupin sisältöjen kehitysjohtaja Jonna Nikumaa.

Selänne oli tärkeä lehti haapajärvisille, reisjärvisille ja kärsämäkisille. Aiemmin lehti jaettiin myös Pyhäjärvellä. Selänne perustettiin vuonna 2009, ja se toimi ilmaisjakeluna koko olemassaolonsa ajan.