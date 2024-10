Urheilu

RoKi jyräsi avauserässä - Hermekselle viides peräkkäinen tappio

Jarno Herranen Keskipohjanmaa

Kovin repaleinen on ollut Kokkolan Hermeksen alkukausi, sillä loukkaantumiset ja sairastelut ovat sotkeneet joukkueen arkea pahoin. Sen vuoksi pelaajapakka on elänyt paljon ja kokoonpano on mennyt uusiksi käytännössä jokaiseen otteluun.

Eemeli Takala pääsi yrittämään maalia rankkarista, mutta Romi Huunonen veti pidemmän korren. Kuva: Jukka Lehojärvi

Hermes on valahtanut Mestiksen sarjataulukossa toiseksi viimeise