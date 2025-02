Paikallisuutiset

Keliberin malmivarat ovat aiempia arvioita suuremmat: Kaivostoiminta voi kestää 18 vuotta

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Keliberin on tarkoitus ottaa riakstamonsa käyttöön ensi vuoden aikana. Kuva: Jukka Lehojärvi

Arvio Keliber-litiumhankkeen malmivaroista on tarkentunut. Vuoden 2022 lopulla malmia arvioitiin olevan 9,7 miljoonaa tonnia. Malmin määrä on yli 34 prosenttia tuota suurempi, sillä tämänhetkinen arvio on 13 miljoonaa tonnia. Uudet luvut ovat vuoden 2024 lopulta. Litiumpitoisuus on 0,45 prosenttia j