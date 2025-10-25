Kotimaa

Kelloja siirretään taaksepäin ensi yönä – "On tullut aika lopettaa", sanoo EU-komissaari

EU-komissiossa tehdään kellojen siirrosta parhaillaan lisäselvitystä.

Kelloa siirretään kesäajasta talviaikaan. Suomessa siirrytään talviaikaan, eli kelloja siirretään tunti taaksepäin. Kuva: Heikki Saukkomaa

Maiju Ylipiessa, STT Keskipohjanmaa

Tänä viikonloppuna siirrytään kesäajasta talviaikaan. Kelloja siirretään tunnin verran taaksepäin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello neljältä.

Kelloja siirretään talviaikaan joka vuosi lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Talviaika kestää noin viisi kuukautta. Kesäaikaan siirrytään jälleen maaliskuun lopulla.

Jako kesä- ja talviaikaan on käytössä koko Euroopan unionissa. Suomessa kelloja on siirrelty vuodesta 1981 lähtien.

Euroopan komissio ehdotti kellojen siirtelystä luopumista vuonna 2018, ja Euroopan parlamentti äänesti asian puolesta seuraavana vuonna. Asia ei ole kuitenkaan sen jälkeen edennyt, koska EU:n jäsenmaita edustava neuvosto ei ole muodostanut siihen kantaa.

Suomi on tukenut EU-komission esitystä.

EU-komissaari Apostolos Tzitzikostas vakuutti torstaina, että kellojen siirto on edelleen EU-komission agendalla. Kestävästä liikenteestä ja matkailusta vastaavan Tzitzikostasin mukaan aiheesta tehdään parhaillaan lisäselvitystä, jota on tarkoitus käyttää tukena päätöksenteossa.

Tzitzikostas sanoi haluavansa päästä asiassa eteenpäin.

– On tullut aika vihdoin lopettaa vuodenajan mukaiset ajan muuttelut joka vuosi, hän sanoi.

Kellojen siirtäminen keväisin kesäaikaan aloitettiin 1970-luvun öljykriisin jälkeen. Tarkoituksena oli säästää energiaa, mikä ei Tzitzikostasin mukaan kuitenkaan tällä hetkellä toteudu.

AFP:n diplomaattilähteen mukaan Espanja elvytti aiemmin tällä viikolla keskustelua kellojen siirrosta energiaministerien tasolla Puolan ja Suomen tukemana.