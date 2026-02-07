Urheilu

Kerttu Niskanen kamppaili viidenneksi olympialaisten yhdistelmämatkalla – Ruotsin Frida Karlsson karkasi suvereeniin olympiavoittoon

Kerttu Niskanen (toinen oik.) seurasi perinteisen osuudella Heini Wengiä, joka nousi lopulta pronssille. Niskanen oli viides. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

STT Keskipohjanmaa

Rikkonaisen kauden kilpaillut Kerttu Niskanen osoitti talviolympialaisissa jälleen vahvaa arvokisavirettään. Hän sijoittui viidenneksi naisten 20 kilometrin yhdistelmähiihdossa Val di Fiemmessä Italiassa.

Niskanen oli olympiahiihtojen avauskisassa perinteisen osuuden jälkeen viidentenä ja onnistui pitämään sijoituksensa vapaalla hiihtotavalla. Hän jäi norjalaisen Heidi Wengin pronssisijoituksesta maalissa vajaat puoli minuuttia.

– Tämä oli kaikkinensa ihan hyvä avaus, kun tietää mitä on taustalla, Niskanen viittasi Ylen tv-haastattelussa alkuvuoden sairasteluunsa.

Ruotsin Frida Karlsson hiihti lauantain kisassa suvereenilla tyylillä uransa ensimmäiseen olympiavoittoon. Karlsson jyräsi vapaalla hiihtotavalla lopulta 51 sekunnin eron hopeaa ottaneeseen maannaiseensa Ebba Anderssoniin.

Niskasen ero Karlssoniin oli maalissa minuutti ja 54 sekuntia.

Niskanen kukisti loppusuoran kamppailussa Norjan Astrid Öyre Slindin, joka oli kisan puolivälissä vielä Karlssonin ja Anderssonin kanssa kärkitaistossa. Kilpailun jättiyllättäjä oli neljännelle sijalle venynyt Sveitsin Nadja Kälin.

– Pertsan säheltäminen hieman harmittaa. Siinä teki mieli yrittää kiskaista eroa kärkeen kiinni, mutta tiesin, että aika kova vapaan lenkki on edessä, Niskanen pohdiskeli Ylelle.

Vieremäläinen Niskanen, 37, on saavuttanut henkilökohtaisilta matkoilta kaksi olympiamitalia. Neljä vuotta sitten hän jäi Pekingissä olympialaisten 15 kilometrin yhdistelmähiihdossa karvaasti neljänneksi.

Suomen Vilma Ryytty hiihti lauantaina pirteän kilpailun, vaikka ero Karlssoniin revähtikin lähes neljään minuuttiin. Ryytty oli maalissa 15:s, joka on hänen uransa paras arvokisasijoitus.

– Perinteinen sujui hyvin, mutta olin aika poikki sen jälkeen. Vapaalla piti antaa periksi pari sijaa, Ryytty kommentoi Ylelle.

Uransa tähän kauteen päättävä Krista Pärmäkoski sijoittui 20:nneksi. Alkumatkasta kaatunut Vilma Nissinen oli 40:s.

Myös esimerkiksi yhdysvaltalaisen mitalisuosikin Jessie Digginsin kisa meni pieleen alun kaatumisen seurauksena. Diggins oli kilpailussa kahdeksas.

///klo 15.52 juttua täydennetty hiihtäjien kommenteilla///