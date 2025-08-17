Paikallisuutiset
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto on ahdingossa samalla, kun lisää leikkauksia kaavaillaan – Rehtori Riikka Asikainen: ”Talkoisiin joutuu jokainen, mutta olisiko välillä jonkun muun vuoro?”
Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston rehtori Riikka Asikainen on työskennellyt koulutusmaailmassa yli 20 vuoden ajan. Kentän tämänhetkinen tilanne huolestuttaa häntä aivan uudella tavalla.
Asikainen kertoo, että kesäyliopistojen valtionrahoituksesta on leikattu tasaiseen tahtiin vuosien ajan. Viime vuonna