Keskinäisten pelien rekordi puoltaa Hermeksen jatkopaikkaa, erikoistilanteet JoKP:n etuna

Hermeksen valmentajat Juha-Matti Kemppainen, Janne Karvonen ja Samu Hulkko ovat pyöritelleet tallenteita Kiekko-Poikien otteluista. Kuva: Jukka Lehojärvi

– On pelattu hyviä pelejä heitä vastaan. Kova joukkue on vastassa ja heillä on muutamia tosi taitavia hyökkääjiä. Joukkue on tosi kamppailuvahva. Meidän pitää pystyä vastaamaan siihen, Hermes-hyökkääjä Eetu Mäki ennakoi tuoreeltaan sen jälkeen, kun Hermeksen puolivälierävastustajaksi Mestiksessä oli