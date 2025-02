Ulkomaat

Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Kiroilusta jopa vuosi vankeutta

Poiminta Keskipohjanmaa-lehdestä 23. helmikuuta 1975. Keskipohjanmaa julkaisee päivittäin uutispoiminnan 20 ja 50 vuoden takaisista lehdistä ja päivän lehden etusivun.

Kiroilu julkisella paikalla on pahe, jota vastaan on kamppailtava kovin ottein, jopa poliisin asiaan puuttuminen on mahdollista. Kiroileminen on itse asiassa rikkomus sosialistisen yhteiskunnan normeja vastaan.

Tähän johtopäätökseen on tultu ukrainalaisessa Tshernovitshin kaupungissa, jossa kansalain