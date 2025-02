Paikallisuutiset

Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Viinaa kuluu yhä enemmän

Poiminta Keskipohjanmaa-lehdestä 8. helmikuuta 1975. Keskipohjanmaa julkaisee päivittäin uutispoiminnan 20 ja 50 vuoden takaisista lehdistä ja päivän lehden etusivun.

Päihdeongelma Suomessa on lähinnä alkoholiongelma. Alkoholihaittojen ja -vaurioiden määrän on voitu osoittaa olevan riippuvainen alkoholin kokonaiskulutuksesta. Kulutus on viime vuosina kasvanut huomattavasti.

Esimerkiksi kymmenvuotiskautena 1964-73 lisääntyi alkoholin kulutus muutettuna 2,2 litrasta