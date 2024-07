Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Bergrothin ja Forsströmin Miami on 2010-luvun suomifilmin valio

Herkkä kohtaaminen Miamissa: Alex Anton ja Sonja Kuittinen. Kuva: SAMI KUOKKANEN/HELSINKI-FILMI

Elokuva on yhteistyötä paljon tehneen ohjaaja Zaida Bergrothin ja kokkolalaislähtöisen käsikirjoittaja Jan Forsströmin onnistunein teos.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★★★

Miami

Ohjaus Zaida Bergroth, 2017

Yle TV2 la 20.7.2024 klo 21.30/Areena

Hyvä elokuva on matka. Miami on matkafilmi. Hyvä elokuva saa katsojan toivomaan, ettei reissu koskaan loppuisi. Miami on sellainen.

Ohjaaja Zaida Bergrothin ja kokkolalaislähtöisen käsikirjoittaja Jan Forsströmin paras yhteisty