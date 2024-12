Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Kriittinen nuorten minisarja rap-skenen tasa-arvon puutteesta

Tämä trio ansaitsisi parempaa: Aaron Bojang, Sonia Koskela, Saban Ramadani. Kuva: YLE

Poikaräppäri on vitsi ilman huipennusta.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★

Poikaräppäri

Ohjaus Roosa Vuokkola, 2024

Yle Areena su 1.12.

Poikaräppäri on vitsi ilman punchlinea, huipentumaa. Tarkoitus on tehdä näkyväksi musiikkialan epätasa-arvo, tässä tapauksessa rap-skenessä. Sanomaa välitetään teeskentelemällä, että tytöt hallitsevat alaa ja poikien on vaikea saada itseään