Viihde

Keskipohjanmaan TV-viikon valinta – Langenneita enkeleitä, onko heitä?

Gijs Blom ja Jessica Alexander kiipelissä parantolassa. Kuva: SILVER REEL/YLE

Lauren Katen Fallen-kirjoja on myyty maailmalla 10 miljoonaa kappaletta. Ensimmäinen romaani on suomennettukin.

Hannu Björkbacka Keskipohjanmaa

★★★

Langennut

Ohjaus Farhad Mann ym., 2024

Yle Areena ke 6.11.

Langennut (Fallen) perustuu suomennettuun Lauren Katen fantasiaromaaniin, joka on suunnattu nuorille aikuisille. Kirjasarjaa on myyty maailmalla 10 miljoonaa. Elokuva tehtiin jo 2016. Uutuussarja on sveitsiläis-brasilialaista tuotantoa, mutt