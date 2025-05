Urheilu

Kestävyys jälleen puntarissa – Kokkola Ultra Runilla juostaan tällä kertaa myös SM-mitaleista

Juha Savela Keskipohjanmaa

Vuodesta 2014 Kokkolan kevääseen on kuulunut ultrajuoksijoiden kilpailu, jossa otetaan kestävyydestä kunnolla mittaa. Ensi viikonloppuna juostavalla Kokkola Ultra Runilla on panoksena myös 24 tunnin juoksun SM-mitalit. Tuttuun tapaan tarjolla on myös 6 ja 12 tunnin sarjat.

Kokkola Ultra Runille lähti viime keväänä runsaat 50 juoksijaa. Kuva: Jukka Lehojärvi

Kilpailuun on ilmoittautunu