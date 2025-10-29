Paikallisuutiset
Kewatecin rakentama työalus vie saariston siistimisen uudelle tasolle Pohjanlahdella
Pidä Saaristo Siistinä ry:n uusi huoltoalus sai ensiesittelynsä Kokkolassa ja lähtee keväällä töihin Pohjanlahdelle.
Lokakuinen meri on tyyni ja harmaa, kun uusi ympäristöhuoltoalus irrottaa köydet ja liukuu pehmeästi Kewatecin telakan laiturista. Vene kaartaa hiljaa ulommas ja pian sen keula suuntautuu kohti avointa merta.
Aluksen ohjaushytissä on kaksi kuljettajan paikkaa sekä sohva ja pöytä miehistön taukoja var