Paikallisuutiset

Kewatecin rakentama työalus vie saariston siistimisen uudelle tasolle Pohjanlahdella

Pidä Saaristo Siistinä ry:n uusi huoltoalus sai ensiesittelynsä Kokkolassa ja lähtee keväällä töihin Pohjanlahdelle.

Uusi Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltoalus Roope valmistui Kewatecin telakalla Kokkolassa. Ensi keväästä lähtien se huolehtii saariston jätehuollosta ja retkisatamien ylläpidosta Pohjanlahdella. Kuva: Timo Varila

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

Lokakuinen meri on tyyni ja harmaa, kun uusi ympäristöhuoltoalus irrottaa köydet ja liukuu pehmeästi Kewatecin telakan laiturista. Vene kaartaa hiljaa ulommas ja pian sen keula suuntautuu kohti avointa merta.

Aluksen ohjaushytissä on kaksi kuljettajan paikkaa sekä sohva ja pöytä miehistön taukoja var