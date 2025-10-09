Paikallisuutiset

Kiista sairaaloiden yöpäivystyksistä sai tunteet pintaan kyselytunnilla – "On kysymys elämästä ja kuolemasta"

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) syytti keskustaa pelottelukampanjasta.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso vastaamassa eduskunnan suullisella kyselytunnilla. Kuva: Heikki Saukkomaa

Tuomas Savonen Keskipohjanmaa

Kiistely sairaaloiden yöpäivystyksistä sai tunteet pintaan eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Oppositiopuolueiden edustajat kritisoivat hallitusta etenkin Oulaisissa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttamisesta.

Keskustelu nousi kiihkeille kierroksille, kun Pohjois-Pohjanmaan Haapavedeltä kotoisin oleva keskustan kansanedustaja Timo Mehtälä sanoi, että Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttamisessa on kysymys elämästä ja kuolemasta.

Hän kertoi äskettäisestä vierailustaan Oulaskankaan sairaalassa, jossa yöpäivystyksen lakkauttaminen noin viikko sitten on johtanut ennätysmäiseen ambulanssiralliin ja ainakin yhteen vaaratilanteeseen.

– Olen suuren perheeni kanssa tarvinnut Oulaskankaan yöpäivystystä lukemattomat kerrat. On vaikea edes kuvitella, miten olisimme selvinneet ilman sitä. Nyt tämän edessä ovat kaikki alueemme ihmiset, Mehtälä sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) tuohtui Mehtälän puheenvuorosta.

– Tämä keskustan pelottelu on itse asiassa aika järkyttävää. Ei ihmisten tarvitse alueella pelätä, että he kuolevat sen vuoksi, että yöpäivystys suljetaan, Juuso sanoi ja viittasi pätevään ensihoitoon, joka tarvittaessa voi konsultoida Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa kulloinkin tarvittavista toimenpiteistä.

– Asukkaiden ei tarvitse olla huolissaan, ja tuomitsen täysin tämän keskustan pelottelukampanjan kuolemalla, kimpaantunut Juuso jatkoi.

Runsaiden välihuutojen värittämää kyselytuntikeskustelua johtanut varapuhemies Tarja Filatov (sd.) joutui useaan otteeseen rauhoittelemaan kiihkeänä käynyttä debattia.

Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksen lakkauttaminen on ollut viime päivinä kuuma keskustelunaihe eduskunnassa, sillä perjantaina eduskunta äänestää sitä koskevasta kansalaisaloitteesta.

Kysymys Oulaskankaan päivystyksestä on pirstonut hallituksen rivejä, kun esimerkiksi perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen on kertonut äänestävänsä yöpäivystyksen säilyttämisen puolesta.