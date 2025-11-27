Kulttuuri
Kirjallisuuden Finlandia -palkinnot jaetaan tänä iltana – Ehdokkaissa mukana myös kokkolalaisväriä
Voittajat valitsevat muusikko Maija Vilkkumaa, Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen ja juoksija Mustafe Muuse.
Finlandia-palkinnot kaunokirjallisuudesta, tietokirjallisuudesta sekä lasten- ja nuortenkirjallisuudesta jaetaan tänään. Kussakin kategoriassa on kuusi ehdokasta.
Palkintojenjako alkaa kello 19.30, ja voittajat päivittyvät tähän juttuun.
Kaunokirjallisuuden palkinnosta kisaavat Marjo Niemen teos Piene