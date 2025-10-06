Paikallisuutiset

Kirves ja auto aseina – Ohikulkijan video tallensi Pormestarinkadun väkivaltaisen yhteenoton Kokkolassa

Kahden miehen riita kärjistyi kaupungin keskustassa kirveenheilautuksiin ja auton rajuun ajoon.

Pormestarinkadun väkivaltaista välikohtausta käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Kokkolan keskustassa Pormestarinkadulla sattui maanantai-iltana 28. huhtikuuta 2025 poikkeuksellisen väkivaltainen tapaus, jota käsitellään nyt Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Tapahtumat sijoittuivat iltakuuden aikaan vilkkaalle kadulle, jolla liikkui runsaasti ohikulkijoita. Yksi heistä kuvasi tilante

