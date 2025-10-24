Kotimaa

Kivimäki haluaa lisää sovintoja Vastaamo-uhrien kanssa

Sovintojen teko ei tarkoita tekojen myöntämistä. Tuomioistuin voi kuitenkin ottaa ne lieventävänä seikkana huomioon rangaistusta määrätessä.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta syytetty Aleksanteri Kivimäki Helsingin hovioikeuden edustalla. Kivimäki haluaa tehdä lisää sovintosopimuksia Vastaamo-uhrien kanssa . Kuva: Roni Rekomaa

Maria Rosvall Keskipohjanmaa

Psykoterapiakeskus Vastaamon jutussa syytetty Aleksanteri Kivimäki kertoi perjantaina, että haluaa tehdä lisää sovintosopimuksia Vastaamo-uhrien kanssa. Sopimuksen nojalla uhrit voivat hakea korvauksia Valtiokonttorilta.

Sovinnon tekeminen ei tarkoita, että Kivimäki myöntäisi teot, joista häntä syytetään. Vastaamo-juttu on parhaillaan hovioikeudessa, missä Kivimäki vaatii kaikkien syytteiden hylkäämistä.

Tuomioistuin voi kuitenkin ottaa sopimukset huomioon lieventävänä seikkana rangaistusta määrätessä. Kivimäki on jo aiemmin tehnyt sovintosopimuksen tuhansien uhrien kanssa, mikä vaikutti hänen käräjätuomioonsa hieman.

Hovioikeus jää ensi viikon jälkeen harkitsemaan ratkaisuaan. STT kysyi Kivimäeltä, missä määrin hänen sovintohalukkuuteensa vaikuttaa mahdollisuus, että se voisi alentaa hovin tuomiota.

– Tässä vaiheessa ehkä se vaikuttaa jonkin verran, mutta aika vähän. Olen luottavainen, että oikeus tapahtuu ja pahimmassakin tapauksessa käräjäoikeuden tuomioon tulee ihan hyvät alennukset. Uskon, että hovioikeus tulee vapauttamaan minut, Kivimäki sanoi.

Vastaamo-jutussa uhrien poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi syyttäjät eivät aja heidän korvausvaatimuksiaan, vaan jokaisen heistä pitää hakea korvauksia itse. Kaikkiaan kokonaisuudessa on uhreja yli 30 000.

Valtiokonttori vastaa virastona korvausten maksamisesta rikosten uhreille valtion varoista. Jos Kivimäki todettaisiin syylliseksi lainvoimaisella tuomiolla, Valtiokonttori voisi yrittää periä korvauksia häneltä. Käräjäoikeudenkäynnissä Kivimäki ilmoitti olevansa varaton.

Uhrit ovat oikeutettuja saamaan korvauksia Valtiokonttorilta siinäkin tilanteessa, että Kivimäki vapautuisi syytteistä ja tekijä jäisi tuntemattomaksi.

Kivimäen asianajaja Peter Jaari kehottaa halukkaita uhreja hankkimaan avustajan sovintoasiaa hoitamaan.

– Varmasti on asianomistajia, jotka olisivat halunneet lähteä esittämään korvausvaatimuksia, mutta heillä ei ole ollut siihen kompetenssia tai kapasiteettia. Nyt Kivimäki tarjoaa siihen mahdollisuuden ja haluaa sovitella, mikä toivottavasti ymmärretään niin, että ihmisillä on oikeus saada kärsimyksestä korvauksia, kuka sitten olikin tehnyt mitä.

Valtaosan tähänastisista sovintosopimuksista ovat hoitaneet Vastaamonuhrit.fi-juristit, jotka tarjoavat sovintomenettelyä ilmaiseksi. He ovat uhrien puolesta iloisia Kivimäen tarjouksesta.

– Mahdollisimman monen pitäisi saada haettua heille kuuluvia korvauksia. Sovinto on aina nopeampi ja helpompi tie korvauksiin, juristi Jenni Raiskio sanoi.

Kivimäki istui rikosprosessin aikana tutkintavankeudessa noin 2,5 vuotta, kunnes hovioikeus päästi hänet vapaalle jalalle viime kuussa. Puolustus katsoi vapauttamisvaatimuksessaan, että Kivimäen vankilassa istuma aika olisi kohta ylittänyt mahdollisesti hovissa tuomittavan rangaistuksen pituuden, huomioiden että ensikertalaisena Kivimäki istuisi siitä puolet.

On myös mahdollista, että jos hovioikeus päättäisi hylätä kaikki tai osan syytteistä tai alentaisi muusta syystä – esimerkiksi sovintosopimusten takia – Kivimäen rangaistusta, Kivimäki voisi olla oikeutettu niin kutsuttuihin koppikorvauksiin ylimenevästä tutkintavankeusajastaan. Keskimääräinen päiväkohtainen korvaus on noin sata euroa.