Koivuhaan koululla vietettiin tunnelmallisia viiskymppisiä – Muistorikas juhla oli täynnä iloa, lämpöä ja kohtaamisia

Viime aikoina Koivuhaan koululla on vietetty mahtavia juhlatilaisuuksia, ja ihan syystä, upea ja yhteisöllinen koulu täytti pyöreitä. Koulun saavuttama viidenkymmenen vuoden ikä on hieno saavutus, kun tuntuu, että tänä päivänä pienemmästäkin syystä laitetaan koulurakennusten kohdalla purkumoukari heilumaan.

Opettajanhuoneessa kokoontui entiset ja nykyiset opettajat sekä muut kutsuvieraat. Kuva: Minna Mustonen

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Koivuhaan koulu on vuosikymmenten saatossa muuttanut muotoaan, kokoaan ja olemusta. Aina ei ole ollut helppoa, mutta eteenpäin on menty ja on osattu teettää juuri ne oikeat remontit, jotta koulurakennus on tänäkin päivänä turvallinen ympäristö opiskella ja opettaa.

