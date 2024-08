Kokkola-lehti

Kokkola-lehden pääkirjoitus: Niin saapui elokuu

Sini Sulkakoski Kokkola

Kokkolan kaupungin järjestämä esiopetus, perusopetus ja iltapäivätoiminta alkaa torstaina 8.8.2024. Kuva: Clas-Olav Slotte

Pian alkaa monella kesänjälkeinen arki. Lomat on lomailtu ja tavallinen arki velvollisuuksineen, että iloineen alkaa päiviä täyttämään. Varma syksyn saapumisen merkki on kauppoihin ilmestyvät koulutarvikkeet joita on aina ihana käydä hypistelemässä, vaikka omia opiskeluja ei näköpiirissä olisikaan.

