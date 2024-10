Kokkola-lehti

Kokkola-lehden Wanha kuva 23.10.: Torilla tavataan

Valokuva on K.H.Renlundin valokuvakokoelmasta, Leo Torpan valokuvat. Valokuvaaja Leo Torpan valokuvista rakennettu näyttely on esillä Roosintalolla. Näyttely on esillä ensi vuoden puolelle asti.

Minna Mustonen Kokkola

Valokuvaaja Leo Torpan kuvaama torinäkymä. Kuva: Leo Torppa

Siinähän ne, Kalahalli ja koju poikineen on kuvattuna Kokkolan kauppatorilta. Valokuvattu kauppatori on ajalta ennen kaupungintalon ja virastotalon rakentamista. Kuvan taka-alalla sijaitsi kuuluisa ja KPV-humpassakin ihannoitu Kalahallin kenttä. Siellä pelattiin jalkapalloa 1960- ja 1970-luvuilla et