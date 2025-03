Kokkola-lehti

Kokkola-lehden Wanha kuva : Päätös se on huonokin päätös

Kokkolan kaupunkikeskustassa on jonkin verran vanhaa rakennuskantaa säilynyt, mutta paljon on päätynyt purettavaksi. Jutun raflaava otsikko on yksi näkökulma, aiheeseen on monta muutakin lähestymistapaa.

Minna Mustonen Kokkola

Tehdäkö parkkipaikka vai säilyttääkö upea mansardikattoinen talo, pohdittiin 1970 luvulla. Kuva: Leo Torppa

K.H.Renlundin valokuva-arkistosta löytyvä valokuva on kokkolalaisvalokuvaaja Leo Torpan ottama. Komea ja suhteellisen kookas rakennus sijaitsi aikanaan Rantakadulla Seurahuoneen vieressä.

Keskipohjanmaa-lehti kirjoitti aiheesta seuraavaa 4.elokuuta vuonna 1974:

– Osuusliike Warman omistama kiinteistö,