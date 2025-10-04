Kokkola-lehti
Kokkola-lehden wanha kuva: Rantakadulla 1960-luvulla
Tämän kertainen vanha K.H. Renlundin valokuva-arkistosta löytyvä valokuva on Leo Torpan valokuvakokoelmasta. Siinä on Kokkolan katunäkymää Rantakadulta nähtynä.
Valokuvasta ei ole paljoa tietoja, mutta sitä käpistellessä ja tutkaillessa paljon voi päätellä ja arvata.
Valokuva on otettu Rantakadulta, todennäköisesti -60 luvun lopussa tai 1970-luvun alussa. Nimittäin vasemmassa reunassa hieman näkyvä mansardikattoinen kaunis puutalo sai purkutuomion vuonna 197