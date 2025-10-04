Kokkola-lehti

Kokkola-lehden wanha kuva: Rantakadulla 1960-luvulla

Tämän kertainen vanha K.H. Renlundin valokuva-arkistosta löytyvä valokuva on Leo Torpan valokuvakokoelmasta. Siinä on Kokkolan katunäkymää Rantakadulta nähtynä.

Rantakadulla sijaitsevassa kiinteistössä on ollut liike poikineen, tätä nykyä siinä sijaitsee muun muassa musiikkiliike Laitevälitys. Kuva: Leo Torpan kokoelma

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Valokuvasta ei ole paljoa tietoja, mutta sitä käpistellessä ja tutkaillessa paljon voi päätellä ja arvata.

Valokuva on otettu Rantakadulta, todennäköisesti -60 luvun lopussa tai 1970-luvun alussa. Nimittäin vasemmassa reunassa hieman näkyvä mansardikattoinen kaunis puutalo sai purkutuomion vuonna 197