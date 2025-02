Kokkola-lehti

Kokkola-lehden wanha kuva: Vain muutos on pysyvää

Minna Mustonen Keskipohjanmaa

Tunnistatko aluetta? Kuplahalli on helposti tunnistettava. Kuva: K.H.Renlundin museon valokuvakokoelma

Tämän viikon vanhassa valokuvassa on muuntuvaa maisemaa. Alue on jo paljon muuttunut, edelleen luvassa on muutosten tuulosia.

K.H.Renlundin museon valokuvakokoelmasta löytyvässä valokuvassa taka-alalla urheilutalon lähiaikoina purettava maapohjahalli sekä kuplauimahalli.

Kuvan keskellä näkyy Österback