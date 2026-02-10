Kokkola-lehti

Kokkola-lehti hammaskeijun jäljillä: Maitohampaasta kolikko tai kaksi

Ihmislapsen kasvuun kuuluu monenlaisia etappeja, käänteitä ja kasvunvaiheita. Yksi riemuisa, joskin hiukan jännittävä seikka, on maitohampaitten lähtö ja uusien rautahampaiden tilalle kasvu.

Tällä kertaa maitohammas lähti takarivistä, vielä ainakin yksi hammas heiluu, kertoo Nanette Keränen. Kuva: Minna Mustonen
Kokkola

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Maailmassa on monenlaista rikkautta, yksi niistä kaikista suurimmista rikkauksista on mielikuvituksen rikkaus. Annetaan mielikuvituksen lentää aina kun se on mahdollista.

Suurin osa vanhemmista tietää, että maitohampaan lähtiessä paikalle odotellaan hammaskeijua käyväksi.

Hammaskeiju on lapsille mielu

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä