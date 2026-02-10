Kokkola-lehti
Kokkola-lehti hammaskeijun jäljillä: Maitohampaasta kolikko tai kaksi
Ihmislapsen kasvuun kuuluu monenlaisia etappeja, käänteitä ja kasvunvaiheita. Yksi riemuisa, joskin hiukan jännittävä seikka, on maitohampaitten lähtö ja uusien rautahampaiden tilalle kasvu.
Maailmassa on monenlaista rikkautta, yksi niistä kaikista suurimmista rikkauksista on mielikuvituksen rikkaus. Annetaan mielikuvituksen lentää aina kun se on mahdollista.
Suurin osa vanhemmista tietää, että maitohampaan lähtiessä paikalle odotellaan hammaskeijua käyväksi.
Hammaskeiju on lapsille mielu