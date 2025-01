Urheilu

Kovan kaliiperin ukkoja Mestikseen. Jokereiden Valtteri Filppula (edessä) ja Juhamatti Aaltonen (oikealla) testaavat Hermeksen puolustuksen pitävyyttä lauantain huippukohtaamisessa. Kuva: Vesa Moilanen

Kokkola on toistaiseksi tuntematon pelipaikkakunta Juhamatti Aaltoselle – Jokerien tähti on saanut kuulla Mestis-katsomoista kaikenlaista: ”Se kuuluu peliin”

Vili Ruuska Keskipohjanmaa

”Nordis” Helsingissä, Metallurg Arena Etelä-Venäjällä, Bratislava Slovakiassa, Esbjerg Tanskassa, Mladá Boleslav Tsekissä...

Monenlaisilla paikkakunnilla ja yhtä kirjavissa jäähalleissa on Juhamatti Aaltonen käynyt pelaamassa jääkiekkoa ammattilaisena. Ellei viime hetken terveydellisiä muuttujia tule, lauantaina kiekkokohteiden pitkään listaan lisätään Kokkola. Se Aaltosen muistikuvien mukaan on hänelle uusi tuttavuus.

– En ole ihan varma, olenko pelannut... Veikkaisin, etten ole ikinä pelannut Kokkolassa. Yhtään ammattilaispeliä en ainakaan ole pelannut siellä, juniorivuosia puhelinhaastattelussa kelaava Aaltonen sanoo.

Toisaalta, ihmekö tuo? Käytännössä kaiken eurooppalaisessa sarjakiekossa nähnyt Aaltonen on pyörinyt parikymppisestä lähtien aivan eri ympyröissä. "Iin taikuri" raivasi tehokkaiden A-nuorten kausien jälkeen tiensä pysyvästi Oulun Kärppien liigakokoonpanoon.

Viitisentoista vuotta Aaltonen kuului suomalaisten eurokiekkoilijoiden eturiviin. Tuli Kanada-maljaa, Liigan maalikuninkuutta, pudotuspelien parhaan palkintoa, KHL- ja Elitserien-stinttejä... Sokerina pohjalla ovat maailmanmestaruus keväältä 2011 ja vuoden 2014 olympiapronssi.

Menneet ovat menneitä. Ensin pelihaluja ja sitten sopivaa pelipaikkaa hakenut Aaltonen, 39, allekirjoitti marraskuussa sopimuksen Mestis-seura Helsingin Jokerien kanssa. Liigaan pelaamalla nouseminen kuulosti houkuttelevalta projektilta.

Haastatteluhetkellä Aaltonen on matkalla Rovaniemelle vierastuplan ensimmäiseen osaan. Vyölle on kertynyt parikymmentä peliä Mestiksessä, joten Kokkolan kaltaisia uusia pelipaikkakuntia on jo tullut vastaan, samoin hänelle upouusia vastustajia.

– Ihan samaa peliä se on kuin muissakin sarjoissa, ei kai siinä... En ollut koskaan pelannut Mestistä, joten en tiennyt, mitä odottaa, Aaltonen vastaa kierrellen kysymyksiin, miltä Mestiksessä pelaaminen on tuntunut ja onko Mestiksen taso vastannut odotuksia.

– Täällä on nuoria miehiä ja intoa. Miekkailuahan se välillä on. Mennään miljoonaa kaukalon päästä päähän. Ei ole välttämättä niin selkeää peliä kuin korkeammissa sarjoissa, konkarihyökkääjä tulkitsee.

Mitä selkeyteen tulee, ainakaan mestarivalmentaja Risto Dufvan Jokereilla kupongit eivät ole sekaisin. Tämän näkee sarjataulukosta ja kuntopuntarista: ylivoimaisella sarjakärjellä on yli kuukauden voittoputki. Perjantaina se venyi entisestään kliinisellä 4–1-voitolla RoKista.

Projektinne vaikuttaisi olevan aikataulussa, vai kuinka?

– No joo. Koko ajan tietenkin tehdään joukkueena hommia ja yritetään parantaa peliä kevättä kohti. Itsellä alkaa olla jo ihan hyvä tatsi kropassa, Aaltonen pyörittelee.

Kaatuisiko liigan häntäpää tällä pelillä vai pitääkö vielä parantaa?

– Vaikeaa sanoa, riittääkö tämä. Meillä voittoja tulee ja itseluottamus on hyvä, kun taas toiset joukkueet (Liigan häntäpäässä) häviävät. Toisaalta he pelaavat kovempia pelejä.

– Päivä kerrallaan, ei lähdetä vouhottamaan, Aaltonen hymähtää.

Alkusyksyllä, jolloin Aaltosen paluusta Jokereihin liikkui huhuja, veteraanisnaipperi kuittasi niihin, etteivät ”pelireissut johonkin Kajaaniin taida oikein napata”. Palautetta tuli, eikä Aaltonen siitä nokkiinsa ole ottanut. Rapatessa roiskuu.

Aaltosen, Stanley Cup -voittaja Valtteri Filppulan, maajoukkuejyrä Antti Pihlströmin ja ylipäätään buumin aikaan saaneen Jokerien saapuminen visiitille on kirvoittanut kielenkantoja milloin missäkin. Aaltonen nimittäin kertoo, että vastaanotto runsaslukuisissa jäähalleissa on ollut vaihtelevaa.

– Kyllä sieltä on tullut kaikennäköistä. On tullut kuittia, on ollut hiljaista. Laidasta laitaan. No, se kuuluu siihen peliin, Aaltonen tietää pelin hengen eikä mene yksityiskohtiin.

Yhtä kaikki, Jokerit joukkueena on kiinnostanut paikkakunnasta riippumatta. Kyllä Aaltonen myöntää nauttivansa siitä, kun katsomot pullistelevat ja ottelussa on tunnelmaa.

Ja eikös se niin mene, että maali hiljentää kummasti rääväsuita?

– Juu, näin se on, Aaltonen nauraa.