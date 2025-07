Kotimaa

Sienisato on hyötynyt sateisesta ja koleasta alkukesästä kosolti, kertoo Keski-Pohjanmaan Marttojen toiminnanjohtaja

Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttaliiton toiminnanjohtaja Tuija Biskop ottaa isohaperon Harrbådan metsässä. Kuva on vuodelta 2023. Kuva: Jukka Lehojärvi

Pertti Mattila Keskipohjanmaa

Siinä missä moni on saattanut harmitella sateista ja viileää alkukesää, ainakin yksi ryhmä on ilakoinut: sienten ystävät. Sienisato on hyötynyt runsaasta vedentulosta selvästi, kertoo sieniasiantuntija Tuija Biskop. Hän on Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttojen toiminnanjohtaja.

– Tähän asti sato on nä